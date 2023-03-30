Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию

Власти Бразилии отказались подписывать итоговую декларацию Саммита за демократию, осуждающую «агрессию России против Украины» и поддерживающую привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает O Globo со ссылкой на источники.
«Бразильское правительство решило не присоединяться к итоговой декларации Саммита за демократию, продвигаемой США третий год подряд и завершающейся в четверг. По данным дипломатических источников, администрация Лулы да Силва не согласна с акцентом на войну на Украине и "использованием" саммита для осуждения России», — говорится в сообщении.
Власти Бразилии назвали «недопустимым» использовать «знамена демократии для возведения стен и создания раздоров», подчеркнув, что «защищать демократию значит бороться за мир».