Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию

«Бразильское правительство решило не присоединяться к итоговой декларации Саммита за демократию, продвигаемой США третий год подряд и завершающейся в четверг. По данным дипломатических источников, администрация Лулы да Силва не согласна с акцентом на войну на Украине и "использованием" саммита для осуждения России», — говорится в сообщении.