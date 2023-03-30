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14 минут назад

Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию

Елена Прошина

Власти Бразилии отказались подписывать итоговую декларацию Саммита за демократию, осуждающую «агрессию России против Украины» и поддерживающую привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает O Globo со ссылкой на источники.

Бразилия отказалась подписывать антироссийскую декларацию
Фото: ТАССТАСС

«Бразильское правительство решило не присоединяться к итоговой декларации Саммита за демократию, продвигаемой США третий год подряд и завершающейся в четверг. По данным дипломатических источников, администрация Лулы да Силва не согласна с акцентом на войну на Украине и "использованием" саммита для осуждения России», — говорится в сообщении.

Власти Бразилии назвали «недопустимым» использовать «знамена демократии для возведения стен и создания раздоров», подчеркнув, что «защищать демократию значит бороться за мир».

В мире,Владимир Путин,
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