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30 минут назад

Блинкен призвал американцев немедленно покинуть РФ

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя задержание и арест в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, призвал всех американцев на территории РФ немедленно покинуть страну. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

Блинкен призвал американцев немедленно покинуть РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы глубоко обеспокоены широко освещающимся в России задержанием гражданина США — журналиста. Мы находимся в контакте с The Wall Street Journal по этой ситуации», — сказал Блинкен.

Он добавил, что Вашингтон обратился за консульским доступом к арестованному Гершковичу, «стремясь оказать всю необходимую поддержку». Также Блинкен осудил действия РФ.

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«Высшим приоритетом Госдепа является защита и безопасность граждан США за рубежом. Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит американцам на территории РФ. Граждане США, проживающие или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну», — отметил он.

При этом в Белом доме указали, что администрация США «не призывает американские СМИ выводить из РФ своих корреспондентов», сообщает ТАСС.

Напомним, что Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Его арестовали на два месяца.

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