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Администрация Байдена связалась с семьей задержанного в России журналиста

Администрация президента США Джо Байдена знает о задержании корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, поддерживает контакт с его семьей и настаивает на том, чтобы власти России прекратили преследование американских граждан. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Администрация Байдена связалась с семьей задержанного в России журналиста
© Lenta.ru

«Преследование американских граждан российским правительством неприемлемо. Мы самым решительным образом осуждаем задержание господина Гершковича», — говорится в сообщении.

30 марта ФСБ России возбудила дело по статье о шпионаже в отношении корреспондента WSJ. Журналист был задержан в Екатеринбурге. Само издание отвергло обвинения и заверило, что будет добиваться немедленного освобождения своего сотрудника.

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