Администрация Байдена связалась с семьей задержанного в России журналиста

Администрация президента США Джо Байдена знает о задержании корреспондента американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, поддерживает контакт с его семьей и настаивает на том, чтобы власти России прекратили преследование американских граждан. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».