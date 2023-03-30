Киево-Печерская лавра: последние новости на сегодня 30 марта

Украинская православная церковь (УПЦ) отказалась освобождать Киево-Печерскую лавру, на территории Лавры собрались верующие, решившие поддержать церковь. Последние новости о ситуации вокруг Лавры на сегодня, 30 марта 2023 года, - в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

До 2019 года УПЦ на Украине признавалась единственной легитимной православной церковью. Осенью 2022-го Служба безопасности Украины устроила серию обысков в епархиях УПЦ, в том числе в Киево-Печерской лавре.

Видео дня

Сообщалось, что СБУ проводит в Лавре «контрразведывательные мероприятия», ищет в помещениях оружие и «диверсионно-разведывательные группы». Позже некоторым представителям духовенства УПЦ предъявили обвинения в госизмене, церковь начали обвинять в связях с Россией.

В начале 2023-го Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской Лавры, где проходят службы УПЦ, перешли в собственность государства.

Минкульт потребовал от УПЦ освободить монастырь до 29 марта, либо войти в состав «Православной церкви Украины» (ПЦУ, была создана в 2018 году, Константинопольский патриархат предоставил ей автокефалию).

УПЦ продолжила службы в Лавре

«Украинская правда» рассказала, что утром 30 марта священнослужители УПЦ все еще находились в Лавре и проводили богослужение. Служба транслировалась в прямом эфире в соцсетях.

Прихожане против комиссии

В 10:00 на территорию Лавры прибыла комиссия, которая должна начать процесс передачи имущества государству. Однако прихожане УПЦ заблокировали вход на территорию Лавры, рассказало «Интерфакс-Украина». Представительница комиссии заявила, что монастырь «не обеспечил доступ к помещению». К 11:30 члены комиссии ушли, а у административного здания, где должны были провести проверку, начался импровизированный молебен.

Агентство подчеркивает, что сотрудники полиции, утром прибывшие в Лавру, не вмешивались в происходящее.

Монахи будут ждать суда

Митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи УПЦ не намерены покидать Лавру до завершения судебного разбирательства. 29 марта Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску УПЦ к национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» - церковь обвинила заповедник в незаконном расторжении договора аренды.

Автозаки у Лавры и полиция с автоматами

Советник патриарха Кирилла, протоиерей Николай Балашов заявил ТАСС, что полиция подогнала автозаки к стенам Лавры и на ее территорию

«Что за этим последует, мы пока не знаем, продолжаем следить за развитием событий», - заявил протоиерей.

На территории Лавры также появились полицейские с автоматами, сообщается в Telegram-канале УПЦ.

В Кремле осудили выселение УПЦ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают выселение УПЦ из Лавры, пишет «Коммерсант».

«Мы решительно осуждаем эти действия. Мы осуждаем давление, которое оказывается на священнослужителей», - сказал Песков.