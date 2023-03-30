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26 минут назад

Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией

Елена Прошина

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал достроить забор от нелегальных мигрантов на границе с Турцией даже если Евросоюз не выделит на это денег. Об этом сообщает «РИА Новости».

Премьер Греции пообещал достроить забор на границе с Турцией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мицотакис уточнил, что собирается подписать решение о расширение работ по строительству забора завтра, 31 марта, на Эвросе. По его словам, забор защищает Грецию «от вторжения нелегальной иммиграции».

В связи с этим премьер раскритиковал поправку против финансирования ЕС строительства забора, которую внесли в Европарламент левые партии и поддержал евродепутат от крупнейшей греческой оппозиционной партии СИРИЗА Димитрис Пападимулис.

«Всем, кто сегодня борется, чтобы подорвать работу правительства, отвечаю четко: с европейскими деньгами или без, забор на Эвросе будет закончен», — отметил Мицотакис.

Общая протяженность сухопутной границы Греции с Турцией составляет около 200 километров. С 2020 года Афины возводят на ней заградительный забор. На данный момент построено 37,5 километра забора.

В мире,Кириакос Мицотакис,Европарламент,ЕС,
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