Власти США могут перестать оказывать поддержку Украине после выборов, которые пройдут в стране в 2024 году. Такое мнение в колонке для Daily Mail Великобритании и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

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По его словам, помощь Вашингтона Киеву может «в значительной степени прекратиться», если победу на выборах одержат республиканцы. Аналогичная ситуация, считает он, произойдет в Великобритании при победе лейбористов.

«Они окажут давление на своего лидера Кейра Стармера, чтобы тот отказался от [президента Украины Владимира] Зеленского», — полагает экс-офицер.