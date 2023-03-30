$76.45+0.1482.39-0.75
43 минуты назад

В Великобритании предрекли отказ США от поддержки Зеленского

Lenta.ruиещё 1

Власти США могут перестать оказывать поддержку Украине после выборов, которые пройдут в стране в 2024 году. Такое мнение в колонке для Daily Mail Великобритании и специалист по планированию НАТО Филип Ингрэм.

В Великобритании предрекли отказ США от поддержки Зеленского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, помощь Вашингтона Киеву может «в значительной степени прекратиться», если победу на выборах одержат республиканцы. Аналогичная ситуация, считает он, произойдет в Великобритании при победе лейбористов.

«Они окажут давление на своего лидера Кейра Стармера, чтобы тот отказался от [президента Украины Владимира] Зеленского», — полагает экс-офицер.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер предрек поражение украинской армии в конфликте. По его словам, войска республики «буквально ничего не смогут сделать».

В мире,Скотт Риттер,Лейбористская партия,НАТО,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий