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14 минут назад

Румыния отказалась комментировать поставки вооружений Украине

Елена Прошина

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Румыния отказалась комментировать поставки вооружений Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналист спросил у Ауреску, почему Бухарест не говорит публично о поставках оружия на Украину. Глава МИД Румынии ответил, что такова «политика правительства».

«Нам кажется, что так более эффективно. Что действительно важно, так это то, что НАТО и ее союзники могут эффективно помочь Украине. И мы думаем, что это лучше для Украины. Я не комментирую эту тему», — добавил он.

По словам Ауреску, после окончания конфликта на Украине «станут известны многие вещи».

Напомним, что, по данным генштаба ВС России, с начала СВО Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около тысячи боевых бронированных машин и не менее 800 бронеавтомобилей. Наибольший вклад в поставки вооружений Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.

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