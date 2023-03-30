Румыния отказалась комментировать поставки вооружений Украине

Глава МИД Румынии Богдан Ауреску отказался комментировать поставки вооружений на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
Журналист спросил у Ауреску, почему Бухарест не говорит публично о поставках оружия на Украину. Глава МИД Румынии ответил, что такова «политика правительства».
«Нам кажется, что так более эффективно. Что действительно важно, так это то, что НАТО и ее союзники могут эффективно помочь Украине. И мы думаем, что это лучше для Украины. Я не комментирую эту тему», — добавил он.
По словам Ауреску, после окончания конфликта на Украине «станут известны многие вещи».
Напомним, что, по данным генштаба ВС России, с начала СВО Запад поставил Киеву четыре самолета, более 30 вертолетов, свыше 350 танков, около тысячи боевых бронированных машин и не менее 800 бронеавтомобилей. Наибольший вклад в поставки вооружений Украине внесли США, Великобритания, Польша и Румыния.