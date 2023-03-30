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Россия в качестве жеста доброй воли будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и ракет подводных лодок в рамках договора от 1988 года. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне. Как пишет издание Foreign Affairs, на ежегодном заседании китайского парламента и Народного политического консультативного совета в марте глава Китая затронул тему готовности к войне в четырех отдельных выступлениях, в одном из них попросив своих генералов «осмелиться сражаться».
В небе над Республикой Коми едва не столкнулись два российских пассажирских лайнера. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.
Инцидент произошел с воздушными судами авиакомпаний S7 Airlines и Utair на границе секторов Котлас и Сыктывкар в субботу, 25 марта, однако огласку получил только сейчас. Первый самолет выполнял рейс из Москвы в Мирный, второй следовал из Санкт-Петербурга в Сургут.
В Минобороны РФ заявили, что российская система ПВО впервые сбила новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщает ТАСС.
Ракета была сбита в зоне проведения спецоперации.
Соглашение между Россией и Эстонией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах прекращено, заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства приводится на официальном портале правовой информации.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что снаряды с обедненным ураном не несут радиологической опасности. При этом он отказался комментировать информацию о поставках такого оружия Украине. об этом пишет «Интерфакс».
Странам - членам Евросоюза и Группы семи (G7) пока не удалось договориться о корректировке потолка стоимости российской нефти. При этом изначально ожидалось, что это сделают к середине текущего месяца, заявил журналистам в Брюсселе представитель Еврокомиссии, передает ТАСС.
Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием ее журналиста Эвана Гершковича в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление издания.
«The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича», — говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте WSJ.
У эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм произошёл конфликт с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) во время видеоконференции, информирует Delfi.ee.
Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) сравнило цены на китайские автомобили в феврале и марте 2023 года. Большинство моделей сохранили ту же стоимость, что и месяц ранее, но есть и такие, которые стали дешевле.