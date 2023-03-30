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Берлускони выписали из больницы

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланской клиники, куда он был госпитализирован в понедельник для прохождения обследования. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Берлускони выписали из больницы
© globallookpress.com

86-летний политик, лидер партии «Вперед, Италия», пожаловался на боль еще 27 марта. Он обратился в медучреждение самостоятельно.

В последний раз Берлускони был госпитализирован в Сан-Раффаэле чуть более года назад, в январе 2022 года. Тогда он попал в больницу из-за планового обследования состояния здоровья.

Незадолго до этого политик принял решение снять свою кандидатуру с выборов нового президента Италии. Он предложил лидерам правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» выдвинуть единую «достойную» кандидатуру.

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