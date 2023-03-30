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11 минут назад

В ЮАР отказались считать Москву «врагом»

Никита Бородкин

Министр иностранных дел Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор заявила о дружбе с Россией и подчеркнула, что Кейптаун не будет считать Москву врагом по требованию других государств. Как сообщает ТАСС, об этом она сказала в ходе работы межправительственной комиссии Россия — ЮАР.

В ЮАР отказались считать Москву «врагом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пандор отметила, что партнерство России и республики развивается уже долгие годы, включая период борьбы с апартеидом. Министр считает, что страны не могут стать врагами из-за внешнего влияния.

Напомним, что сейчас МИД ЮАР совместно с юристами занимается выработкой позиции страны в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, учитывая запланированный на август этого года саммит группы БРИКС. Российский лидер должен принять участие в нем.

В ближайшие недели ведомство даст свои рекомендации, которые рассмотрят в кабинете министров ЮАР. Он должен будет принять окончательное решение по этому вопросу.

В мире,Владимир Путин,
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