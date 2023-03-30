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11 минут назад

Болсонару вернулся в Бразилию

Lenta.ru

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в Бразилию спустя три месяца пребывания в США. Об этом сообщает Reuters.

Болсонару вернулся в Бразилию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сотни сторонников политика встретили его 30 марта в аэропорту столицы. Болсонару улетел в США за два дня до того, как должен был передать президентский титул нынешнему бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве 1 января.

Так и не признал своего поражения на прошлогодних выборах политик намерен возглавить оппозицию левому президенту. Экс-президент заявил, что будет использовать свой опыт, чтобы помочь своей партии провести кампанию на муниципальных выборах в следующем году. Он добавив, что проигранное голосование является закрытой главой.

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