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Европа обошла свои же санкции против российской нефти

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Стоимость фьючерсов на дизельное топливо в Европе упала - сейчас они стоят вполовину дешевле, чем в марте 2022 года. Это связано с ростом импорта из Азии и Ближнего Востока, снявшим опасения по поводу дефицита предложения.

Nihon Keizai отмечает, что речь идет об окольном импорте российской нефти Европой: Индия и Китай активно закупают нефть в России по низким ценам, а европейские страны получают дизель, переработанный в этих странах. Индия увеличила закупки российской нефти на 90 процентов и в то же время нарастила поставки в Европу. В итоге выходит, что Европа покупает нефть из РФ в обход своих же санкций.

Daily Express: Россия сбила «умную бомбу» США в бою с Украиной

Российские военные сбили «умную бомбу», поставленную Украине США, сообщает Daily Expres. Высокотехнологичная бомба малого диаметра наземного базирования (GLSDB) запускается из ракет и наводится на цель с помощью GPS на расстоянии до 150 километров.

Это оружие считается важным для Киева, поскольку оно способно удвоить дальность стрельбы Украины: дальность действия GLSDB примерно в два раза больше, чем у высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, переданных Вашингтоном Киеву в 2022 году.

«Потеря контроля над цивилизацией»: Маск призвал остановить развитие ИИ

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и другие лидеры технологической индустрии призвали лаборатории искусственного интеллекта прекратить обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4 - последняя языковая модель компании OpenAI (Маск - один из основателей компании). В открытом письме Института будущего жизни, подписанном Маском и соучредителем Apple Стивом Возняком, предлагается взять шестимесячную паузу в разработке передового ИИ, сообщает CNBC.

Если такую паузу не удастся объявить быстро, правительства должны вмешаться и ввести мораторий, заявили авторы письма. Они предупредили, что ИИ может отобрать у людей рабочие места:

«Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас? Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?».

Институт будущего жизни - некоммерческая организация из Кембриджа, выступающая за ответственное и этичное развитие ИИ. Ранее организация добилась, чтобы Маск и принадлежащая Google лаборатория искусственного интеллекта DeepMind пообещали никогда не разрабатывать смертоносные автономные системы оружия.

«Падение авторитарного режима Макрона»

Французский историк и юрист Филипп Фабри заявил в своей статье для Le Figaro, что «авторитарному режиму» Эммануэля Макрона скоро придет конец. По словам историка, вместо того, чтобы быть ответственным перед парламентом, как в соседних странах, президент Франции «безответственен и несменяем в течение срока своих полномочий, и в то же время держит Национальное собрание под угрозой роспуска». В вопросе пенсионной реформы Макрон «совершил жесточайший акт авторитаризма» - запустил ее без согласия парламента.

«Структурно авторитарный режим» Пятой республики вернул Францию к режиму, который легко можно назвать выборным самодержавием, заявил Фабри. Режиму не остается ничего, кроме пути радикальных реформ, в противном случае ему придется столкнуться с революцией, считает историк. Такое зрелое национальное государство, как Франция, не может долго терпеть авторитарный режим; парламентский переход здесь является органической необходимостью, поэтому такой переход давно совершили соседи Парижа - Италия, Германия, Испания. Регресс Франции есть историческая случайность, аномалия, которая требует возврата к парламентаризму, заключил автор.

ООН поставили в тупик вопросом о разнице между Сирией и Украиной

На пресс-конференции представителя генсека ООН Фархана Хака один из журналистов поставил его в тупик, задав вопрос о законности пребывания американских военных в Сирии, сообщает портал ИноСМИ. Журналист рассказал о событиях в Сирии 29 марта: базу США на северо-востоке Сирии атаковал беспилотник, в результате погиб один человек и шестеро пострадали, а жертвами ответного авиаудара США по Сирии стали 11 человек.