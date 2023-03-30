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37 минут назад

В Евросоюзе обвинили Китай в построении нового мирового порядка

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Власти КНР намерены продвигать новый мировой порядок. Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Евросоюзе обвинили Китай в построении нового мирового порядка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Четкая цель Китая — системное изменение международного порядка с Китаем в центре», — написала еврочиновник, добавив, что Пекин должен уделить большее внимание безопасности и контролю.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что США и страны НАТО хотят рассорить Европу и Китай. По его словам, Вашингтон убеждает страны Евросоюза в том, что Китай представляет угрозу безопасности. Уоллес подчеркнул, что Пекин за 40 лет ни на кого не сбросил бомбу.

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