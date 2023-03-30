В Евросоюзе обвинили Китай в построении нового мирового порядка

Власти КНР намерены продвигать новый мировой порядок. Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что США и страны НАТО хотят рассорить Европу и Китай. По его словам, Вашингтон убеждает страны Евросоюза в том, что Китай представляет угрозу безопасности. Уоллес подчеркнул, что Пекин за 40 лет ни на кого не сбросил бомбу.