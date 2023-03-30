Оппозиционеры Австрии отказались слушать речь Зеленского

Депутаты австрийской оппозиционной партии покинули зал парламента после того, как началось видеовыступление украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский произнес речь на украинском языке, для присутствующих ее переводили на немецкий. Выступление показывали в прямом эфире все телеканалы страны. Как только видеовыступление началось, из зала вышли все члены оппозиционной партии (АПС – прим.)

Ранее перед зданием парламента страны собрались противники выступления украинского лидера. Собравшиеся требовали соблюдать нейтралитет страны и разрешить украинский конфликт дипломатическим путем.