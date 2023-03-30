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1 час назад

Оппозиционеры Австрии отказались слушать речь Зеленского

Елена Прошина

Депутаты австрийской оппозиционной партии покинули зал парламента после того, как началось видеовыступление украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиционеры Австрии отказались слушать речь Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Зеленский произнес речь на украинском языке, для присутствующих ее переводили на немецкий. Выступление показывали в прямом эфире все телеканалы страны. Как только видеовыступление началось, из зала вышли все члены оппозиционной партии (АПС – прим.)

Ранее перед зданием парламента страны собрались противники выступления украинского лидера. Собравшиеся требовали соблюдать нейтралитет страны и разрешить украинский конфликт дипломатическим путем.

Ранее лидер АПС Герберт Кикль заявил, что речь Зеленского в парламенте в Вене «не имеет ничего общего» с нейтралитетом страны. В связи с этим он сообщил о проведении митинга несогласных.

В мире,Владимир Зеленский,
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