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36 минут назад

The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России

Никита Бородкин

Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием ее журналиста Эвана Гершковича в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление издания.

The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России
Фото: соцсетисоцсети

«The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича», — говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте WSJ.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По информации ведомства, американец 1991 года рождения действовал по заданию Соединенных Штатов и собирал сведения, составляющие гостайну, о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.

В Екатеринбурге задержали корреспондента Wall Street Journal

Гершковича задержали при попытке получения секретных данных. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

На сайте WSJ говорится, что Гершкович освещал темы, которые связаны с Россией, Украиной и другими странами бывшего СССР. Ранее он работал в агентстве Франс-Пресс, изданиях The New York Times и The Moscow Times.

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