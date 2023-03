The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России

Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием ее журналиста Эвана Гершковича в России . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление издания.

На сайте WSJ говорится, что Гершкович освещал темы, которые связаны с Россией, Украиной и другими странами бывшего СССР. Ранее он работал в агентстве Франс-Пресс, изданиях The New York Times и The Moscow Times.