The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России

Газета The Wall Street Journal выразила «глубокую обеспокоенность» в связи с задержанием ее журналиста Эвана Гершковича в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление издания.

Фото: соцсети соцсети

«The Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича», — говорится в заявлении, которое опубликовали на сайте WSJ.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По информации ведомства, американец 1991 года рождения действовал по заданию Соединенных Штатов и собирал сведения, составляющие гостайну, о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса России.

Гершковича задержали при попытке получения секретных данных. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).