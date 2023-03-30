$76.45+0.1482.39-0.75
52 минуты назад

На территорию Киево-Печерской лавры зашла вооруженная полиция

Газета.Ruиещё 2

На территорию Киево-Печерской лавры зашла полиция, вооруженная автоматами. Об этом сообщает RT.

Утром 30 марта к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника с требованием о выселении монахов из обители, верующие забаррикадировали собой проход к зданиям.

Также 30 марта у церкви Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре прозвучал набат — сигнал колокола для народного сбора.

Что стоит за гонениями на каноническую православную церковь на Украине?

Монахов ранее попросили покинуть лавру к апрелю и предложили им перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Служители лавры подали иск в суд.

Митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) и наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) заявлял, что членов комиссии не пустят на территорию обители до соответствующего решения суда. Кроме того, он записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий