На территорию Киево-Печерской лавры зашла вооруженная полиция

На территорию Киево-Печерской лавры зашла полиция, вооруженная автоматами. Об этом сообщает RT.

Утром 30 марта к Киево-Печерской лавре приехали члены комиссии заповедника с требованием о выселении монахов из обители, верующие забаррикадировали собой проход к зданиям.

Также 30 марта у церкви Рождества Богородицы в Киево-Печерской лавре прозвучал набат — сигнал колокола для народного сбора.

Монахов ранее попросили покинуть лавру к апрелю и предложили им перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ). Служители лавры подали иск в суд.