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Оппозиция покинула зал парламента Австрии в начале выступления Зеленского

Депутаты оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) покинули зал парламента Австрии, когда началось выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Der Standard.

Оппозиция покинула зал парламента Австрии в начале выступления Зеленского
© Телеграм-канал Zelenskiy/Official

«Депутаты от FPÖ встали со своих мест и покинули зал пленарных заседаний при первых словах президента Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на своих местах они повесили плакаты с надписями «Место нейтралитета» и «Место мира».

Выступление Зеленского с переводом транслировалось в прямом эфире австрийских телеканалов.

Кроме того, отмечается, что перед зданием парламента собрался небольшой митинг с активистами, выступавшими против обращения Зеленского.

28 марта глава оппозиционной Австрийской партии свободы (FPÖ) Херберт Кикль анонсировал протест против обращения президента Украины Владимира Зеленского к парламенту Австрии. По его словам, выступление Зеленского будет означать нарушений нейтралитета Австрии.

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