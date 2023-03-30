Оппозиция покинула зал парламента Австрии в начале выступления Зеленского

Депутаты оппозиционной ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) покинули зал парламента Австрии, когда началось выступление по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Der Standard.

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«Депутаты от FPÖ встали со своих мест и покинули зал пленарных заседаний при первых словах президента Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на своих местах они повесили плакаты с надписями «Место нейтралитета» и «Место мира».

Выступление Зеленского с переводом транслировалось в прямом эфире австрийских телеканалов.

Кроме того, отмечается, что перед зданием парламента собрался небольшой митинг с активистами, выступавшими против обращения Зеленского.