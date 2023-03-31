Верующие не допустили комиссию к Киево-Печерской лавре

Верующие не допустили комиссию по приемке объектов к зданиям Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

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По данным СМИ, полиция пока не вмешивается в ситуацию. Верующие заявили, что не допустят комиссию к помещения Лавры до тех пор, пока у них не будет соответствующего решения суда.

«Будем защищать Лавру до последней капли крови», — заявил один из священников.

По состоянию на 10 утра, члены комиссии покинули территорию обители. У главного входа в Лавру продолжают собираться верующие.

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило каноническую Украинскую Православную церковь о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке, монахов попросили покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в Лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.