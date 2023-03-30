Глава СБУ обсудил с послом США сотрудничество в сфере контрразведки

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк обсудил с послом США в Киеве Бриджит Бринк сотрудничество СБУ с иностранными партнерами в области контрразведки и противодействия киберугрозам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Василий Малюк рассказал [Бринк], что СБУ стремится углублять сотрудничество с иностранными партнерами по направлениям противодействия разведывательно-взрывной деятельности третьих стран и в сфере киберзащиты", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

По данным пресс-службы, Малюк также сообщил американскому послу, что в СБУ создана рабочая группа по внедрению стандартов НАТО и "достижению целей партнерства". Также сообщается, что Верховная рада недавно поддержала законопроект, который приближает украинское законодательство в этой области к стандартам НАТО.