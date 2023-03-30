СМИ рассказали о самочувствии госпитализированного Папы Римского

Накануне стало известно, что священнослужитель был госпитализирован в больницу общего профиля на машине скорой помощи. Франциск находится в той же палате на 10-м этаже медицинского учреждения, в которой находился в 2021 году после перенесенной операции на толстой кишке. Все запланированные на 30 и 31 марта мероприятия, в которых должен был участвовать понтифик, были отменены.