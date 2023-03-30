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1 час назад

СМИ рассказали о самочувствии госпитализированного Папы Римского

Алиса Селезнёва

Папа Римский Франциск, госпитализированный накануне с респираторной инфекцией, провел спокойную ночь. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в кружении понтифика сообщило агентство ANSA.

СМИ рассказали о самочувствии госпитализированного Папы Римского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Накануне стало известно, что священнослужитель был госпитализирован в больницу общего профиля на машине скорой помощи. Франциск находится в той же палате на 10-м этаже медицинского учреждения, в которой находился в 2021 году после перенесенной операции на толстой кишке. Все запланированные на 30 и 31 марта мероприятия, в которых должен был участвовать понтифик, были отменены.

По данным источников агентства в больнице, медперсонал настроен оптимистично и полагает, что Папа Римский успеет поправиться и участвовать в пасхальных службах через неделю.

Сейчас Франциск продолжает лечение от респираторной инфекции. Врачи провели обследование и исключили проблемы с сердцем и пневмонию.

В мире,ФРАНЦИСК,
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