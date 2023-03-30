Карл III отказался встречаться с вернувшимся домой принцем Гарри

Принц Гарри, вернувшийся в Великобританию из-за судебного процесса, не увидится с отцом и остальными членами королевской семьи. Как сообщает Лондон.

Близкие к Гарри источники сообщают, что накануне поездки он связался с отцом и сообщил ему, что приедет домой. Король якобы отказался встречаться с ним и ответил, что в это время будет занят.

В момент приезда принца Гарри король Карл III работал в Хайгроуве, своей резиденции в Глостере. Затем он вместе с супругой отправился в трехдневную поездку в Германию с первым зарубежным визитом в качестве монарха. Брат принца Гарри, Уильям, принц Уэльский, находится в отпуске с семьей, у его детей недавно начались пасхальные каникулы.

Неизвестно, где именно остановился принц Гарри в Великобритании. До отъезда из страны он и Меган Маркл жили в коттедже Фрогмор на территории Виндзорского дворца, но в январе 2023 года стало известно, что паре было предписано освободить резиденцию. Хотя принца и его жену первоначально просили освободить коттедж до июня, ранее появлялись сообщения, что их резиденцию уже заняла принцесса Евгения.

Трения между принцем Гарри и остальной королевской семьей, особенно его отцом и братом, усилились после выхода его скандальных мемуаров «Запасной». В них принц Гарри поделился большим количеством неприятных подробностей о родных. Согласно близким к королевской семье источникам, Карл III и принц Уильям восприняли его откровения как личное оскорбление. Они не общались лично с момента похорон Елизаветы II.