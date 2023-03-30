Турецкая оппозиция не договорилась о едином кандидате на выборах

Турецкая газета Hürriyet рассказала, что лидер партии Memleket Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру с президентских выборов в пользу Кемаля Кылычдароглу. Встреча политиков, которая должна была стать «критически важной», превратились в «визит вежливости».

Кылычдароглу, единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса», после встречи заявил, что Индже так же чувствителен к проблемам Турции, как и он сам.

«Обсуждать проблемы и находить решения - это моя обязанность и обязанность господина Индже», - сказал Кылычдароглу.

Индже заявил, что они с Кылычдароглу «хотят добиться одного и того же, но разными методами».

«В одном мы согласны. Эрдоган должен уйти», - подчеркнул Индже.

Выборы в Турции пройдут 14 мая 2023 года.

Ранее Кылычдароглу заявил, что в случае победы он будет подчеркивать членство Турции в НАТО и «искать равноправные отношения в своих дискуссиях с Россией».

Также Кылычдароглу заявлял, что закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 Турции не нужны, так как «непонятно, против кого их использовать».