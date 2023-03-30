Пашинян обвинил Азербайджан в пропагандистской лжи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в пропагандистской лжи из-за заявления о том, что Ереван перебрасывает вооружения на территорию Нагорного Карабаха. Об этом в Telegram сообщает «Sputnik Армения».

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По словам Пашиняна, Армения не осуществляет таких перевозок, а в Нагорном Карабахе нет армянских военных. Он также напомнил, что Баку отказался от предложения направить в регион миссию по сбору фактов, но предложение остается в силе.