Турецкая оппозиция не договорилась о едином кандидате на выборах

Оппозиция Турции не сможет выдвинуть единого кандидата на выборах президента страны, которые пройдут 14 мая. Об этом пишет издание Hürriyet.

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По данным газеты, лидер партии Memleket («Родина») Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу единого кандидата Кемаля Кылычдароглу. Индже провел встречу с Кылычдароглу и после этого заявил, что не будет отказываться от участия в кампании.

Многие представители оппозиции ранее призывали Индже снять свою кандидатуру, потому что он может оттянуть на себя часть голосов избирателей и помешать Кылычдароглу одержать победу в первом туре президентских выборов.

Ранее стало известно, что глава высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер заявил о допуске к президентским выборам в стране четырех кандидатов: Кемаля Кылычдароглу, Мухаррема Индже, Реджепа Тайипа Эрдогана и Синана Огана.

Оппозиционная Демократическая партия народов (ДПН), которая ориентируется на защиту курдского меньшинства в Турции, не собирается представлять своего претендента в рамках выборов главы государства.