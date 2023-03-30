Турецкая оппозиция не договорилась о едином кандидате на выборах

Оппозиция Турции не сможет выдвинуть единого кандидата на выборах президента страны, которые пройдут 14 мая. Об этом пишет издание Hürriyet.
По данным газеты, лидер партии Memleket («Родина») Мухаррем Индже отказался снимать свою кандидатуру в пользу единого кандидата Кемаля Кылычдароглу. Индже провел встречу с Кылычдароглу и после этого заявил, что не будет отказываться от участия в кампании.
Многие представители оппозиции ранее призывали Индже снять свою кандидатуру, потому что он может оттянуть на себя часть голосов избирателей и помешать Кылычдароглу одержать победу в первом туре президентских выборов.
Ранее стало известно, что глава высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Енер заявил о допуске к президентским выборам в стране четырех кандидатов: Кемаля Кылычдароглу, Мухаррема Индже, Реджепа Тайипа Эрдогана и Синана Огана.
Оппозиционная Демократическая партия народов (ДПН), которая ориентируется на защиту курдского меньшинства в Турции, не собирается представлять своего претендента в рамках выборов главы государства.
По данным опросов, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган получает свыше 52% голосов респондентов против своего основного оппонента от оппозиции, кандидата от шестипартийного альянса Кемаля Кылычдароглу.