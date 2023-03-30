Пока вы спали:  Эрдоган о возможном визите Путина в Турцию, госпитализация папы Франциска

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Эрдоган заявил о возможном визите Путина в Турцию

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном визите президента России Владимира Путина в Турцию и участии его в церемонии загрузки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую». Об этом он рассказал в интервью телеканалу A Haber.

«27 апреля, возможно, господин Путин тоже приедет или мы вместе подключимся через онлайн-систему и, надеюсь, сделаем первый шаг», - заявил Эрдоган, говоря о строительстве АЭС.

Папа Римский госпитализирован из-за респираторной инфекции

Папа Римский Франциск госпитализирован с респираторной инфекцией после того, как несколько дней жаловался на затрудненное дыхание. Коронавирус у понтифика не подтвержден, сообщила служба печати Святого престола.

По данным пресс-службы, Папа Римский был обследован в больнице Фонда Агостино Джемелли.

«Анализы показали наличие респираторной инфекции (коронавирусная инфекция исключена), что требует проведения необходимой терапии в стационаре на протяжении нескольких дней», - отмечается в сообщении.

Россия вывела на орбиту новый военный спутник

Ракета «Союз-2.1в» легкого класса, стартовавшая 29 марта с космодрома «Плесецк», вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Об этом сообщило российское военное ведомство.

«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы функционируют в штатном режиме. Ему присвоен порядковый номер «Космос-2568»», - пояснили в ведомстве.

Жертвами пожара на пассажирском судне у побережья Филиппин стали 12 человек

Не менее 12 человек, среди которых трое детей, погибли во время пожара на пассажирском судне у побережья филиппинской провинции Басилан. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал ABS-CBN.

Всего на борту суда MV Lady Mary Joy 3 было более 200 пассажиров. Пожар произошел у острова Балук-Балук. По словам губернатора Джима Хатамана-Саллимана, большую часть пассажиров удалось спасти, семь человек официально считаются пропавшими без вести. При этом точное число пропавших неизвестно, так как «количество пассажиров на судне превышало заявленные командой 205 человек».

В Сирии заявили об авиаударе по окрестностям Дамаска

Средства ПВО Сирии сумели отразить ряд ударов по окрестностям Дамаска, во время атаки ранение получили двое военнослужащих. Об этом сообщило Минобороны Сирии, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, удары были нанесены сегодня ночью израильскими военными со стороны Голанских высот.