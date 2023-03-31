Трамп обратился к своим сторонникам из-за предъявленных обвинений

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к сторонникам в своей социальной сети Truth Social, сообщает РИА Новости.

Бывший глава Белого дома прокомментировал решение присяжных предъявить ему обвинения. Трамп заявил, что стал опасен для своих оппонентов.

«Они приходят не за мной, а за вами», - написал политик.

Большое жюри присяжных ранее проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту. Речь идет о предполагаемой связи политика с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о романе с Трампом.