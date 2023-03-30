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27 минут назад

Япония выделила Украине $470 млн гуманитарной помощи

ТАСС

Правительство Японии приняло решение выделить Украине очередной пакет гуманитарной помощи на общую сумму $470 млн. Об этом в четверг сообщил МИД Японии.

Япония выделила Украине $470 млн гуманитарной помощи
Фото: ТАССТАСС

Подчеркивается, что средства пойдут, в частности, на приобретение оборудования, необходимого для проведения разминирования и расчистки завалов, а также на восстановление инфраструктуры, включая связанную с сельскохозяйственной промышленностью Украины. Выделенные деньги также пойдут на восстановление энергетической системы страны, пострадавшей в результате боевых действий. "Япония в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, продолжит поддерживать и быть рядом с народом Украины, столкнувшимся с трудностями", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Общий объем гуманитарной помощи, которую Токио за прошедший год направил Киеву, превышает $1,6 млрд.

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