Эрдоган пообещал не повторять ошибку Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что страна не повторит ошибку государств Евросоюза, которые остановили свои атомные электростанции (АЭС), в интервью телеканалу Ahaber.

Эрдоган напомнил, что в настоящее время в мире происходит энергокризис. По словам турецкого президента, после того, как Германия решила закрыть АЭС, он сказал канцлеру Олафу Шольцу, что тот «совершает ошибку». Однако немецкий политик на это ответил, что «так хочет Европа». «Теперь ФРГ вновь вернулась к атомной энергетике, начала использовать уголь. Мы не попадем в такую же ситуацию», — пообещал он.

Комментируя намерение оппозиции пересмотреть проект станции «Аккую», президент отметил, что та «хочет камня на камне не оставить». При этом он отметил, что один энергоблок АЭС будет открыт уже 27 апреля, а еще три — в течение пяти лет. «Мы вынуждены это делать», — заключил Эрдоган.