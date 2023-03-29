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28 минут назад

Экс-советник Кучмы предупредил Киев об опасной ситуации вокруг УПЦ

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Гонения команды президента Украины Владимира Зеленского на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) могут привести к гражданской войне. Об этом предупредил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

Экс-советник Кучмы предупредил Киев об опасной ситуации вокруг УПЦ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В частности, он отметил попытки политиков изгнать монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. По его словам, это самое опасное внутреннее событие, которое может привести к очень нехорошим последствиям для Киева. Соскин выразил мнение, что власти Украины не понимают, что такое межрелигиозная война.

«Они не знают, что такое Варфоломеевская ночь», — заявил он.

По словам экс-советника Кучмы, правительство Украины спасет положение только в том случае, если откажется от насильственного изгнания монахов и постарается пойти на компромисс.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявлял, что УПЦ не намерена идти на компромисс с украинскими властями и не покинет территорию Киево-Печерской лавры, из которой монахов намерены выселить в четверг, 30 марта.

В мире,Олег Соскин,Владимир Зеленский,Леонид Кучма,Правительство Украины,
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