СМИ: дело Трампа отложат на месяц

Рассмотрение дела в отношении экс-президента США Дональда Трампа будет отложено на месяц, пишет обозреватель Эрика Орден в статье для Politico.

Автор статьи пояснила, что пауза в рассмотрении дела обусловлена запланированным перерывом в работе Большого жюри Манхэттена, в ведении которого оно находится.

По ее данным, в результате перерыва в работе жюри предъявление обвинений Трампу состоится предположительно в конце апреля 2023 года.

Вместе с тем, подчеркнула Эрика Орден, окружной прокурор может обратиться в жюри с просьбой о внеплановом созыве. В этом случае, дело будет рассмотрено в ближайшие недели.