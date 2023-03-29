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28 минут назад

В Сумах не станут переименовывать улицы, связанные с РФ

Елена Прошина

Депутаты Сумского горсовета не поддержали петицию о переименовании улиц, которая предлагала отказаться в их названии от имен деятелей СССР и России. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

В Сумах отказались переименовывать связанные с Россией улицы
Фото: flickr.comflickr.com

Согласно решению Сумского горсовета, улицы имени ученого Дмитрий Менделеева, Героя Советского Союза Сидора Ковпака и летчика Ивана Кожедуба останутся в городе. При принятии петиции их должны были бы переименовать в улицу Симона Петлюры и еще двух «борцов за независимость Украины». Но этому оказалось не суждено произойти.

По итогам заседания в поддержку петиции проголосовали 16 депутатов. При этом необходимый минимум 22. Всего в Сумский горсовет входит 30 человек.

В мире,Иван Кожедуб,
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