В Сумах отказались переименовывать связанные с Россией улицы

Депутаты Сумского горсовета не поддержали петицию о переименовании улиц, которая предлагала отказаться в их названии от имен деятелей СССР и России. Об этом сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

Согласно решению Сумского горсовета, улицы имени ученого Дмитрий Менделеева, Героя Советского Союза Сидора Ковпака и летчика Ивана Кожедуба останутся в городе. При принятии петиции их должны были бы переименовать в улицу Симона Петлюры и еще двух «борцов за независимость Украины». Но этому оказалось не суждено произойти.