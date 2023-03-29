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39 минут назад

Гутерриш готов встретиться с Лавровым в случае его приезда в ООН в апреле

ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым во время его ожидаемого визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН в апреле. Об этом заявил в среду на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Стало известно о готовности Гутерриша к встрече с Лавровым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Если он [Лавров] приедет в Нью-Йорк и встреча будет запрошена, генеральный секретарь, конечно, встретится с ним", - сказал он.

"Генеральный секретарь встречается с приезжающими министрами и лидерами стран. Генеральный секретарь будет говорить с теми, с кем нужно говорить для выполнения его работы", - добавил Дюжаррик.

Отвечая на вопрос о позиции генерального секретаря в связи с предстоящим в апреле председательством России в Совете Безопасности ООН, представитель Гутерриша указал, что вопросы председательства в Совбезе к компетенции секретариата всемирной организации не относятся.

"Вопросы председательства в многосторонних органах этой организации, процедура их работы - все это полностью в руках стран-членов", - сказал он.

Ранее делегация Украины в ООН развернула кампанию против председательства РФ в Совете Безопасности ООН в апреле. Однако процедура работы Совета Безопасности не предусматривает возможности отказать члену СБ в председательстве, если подошла его очередь.

Как сообщил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, в ходе российского председательства планируется участие главы МИД РФ Сергея Лаврова в ряде мероприятий в штаб-квартире ООН.

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