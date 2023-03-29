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49 минут назад

Турция предложила организовать «скорейшие переговоры» между Россией и Украиной

Деловая газета "Взгляд"иещё 5

Турция выражает желание стать организатором мирных переговоров между Москвой и Киевом как можно скорее, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

По его словам, Турция хочет мира между Украиной и Россией «как можно скорее, хочет, чтобы страны оказались за столом переговоров и остановили конфликт, достигнув мира», передает ТАСС.

Также Эрдоган добавил, что Анкара предлагает снова провести переговоры в Стамбуле, где ранее прошли несколько раундов между делегациями России и Украины.

Ранее президент Турции о готовности возобновить переговоры между странами заявлял российскому коллеге Владимиру Путину.

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