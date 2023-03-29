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Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания разрешить конфликт на Украине еще до того, как пройдет его инаугурация. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. При этом политик отметил, что урегулировать конфликт может только человек, находящийся во главе США. Таким образом, если бы он был назначен посланником, то ничего бы не вышло.

Путин сообщил о росте реальных зарплат в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами кабмина заявил об увеличении реальных зарплат в целом по стране. При этом глава государства отметил, что пока темпы роста являются «скромными», передает ТАСС. Путин обратил внимание на то, что ключевым индикатором развития экономики, качества экономической политики является динамика доходов граждан.

Володин напомнил о вступающих в силу с 1 апреля законах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о законах, вступающих в силу в апреле, напомнил, что на 3,3% будут проиндексированы социальные пенсии, что обеспечит их рост выше темпов инфляции. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале нижней палаты парламента.

В Eli Lilly нашли способ поставлять жизненно важные препараты в Россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly продолжает осуществлять поставки в РФ препаратов, которые входят в перечень жизненно важных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского представительства фирмы. Фармкомпании удалось заключить соглашение с компанией Swixx Biopharma, предполагающее, в частности, передачу прав на импорт продуктов компании и их реализацию на территории России. Кроме того, документ позволяет обеспечивать выполнение текущих обязательств в отношении локального производства.

Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что боевые действия вокруг Запорожской АЭС усиливаются. Об этом сообщает ТАСС. Днем 29 марта Гросси прибыл на ЗАЭС.

Польша отказалась выполнять рекомендации МОК о допуске россиян на соревнования

Польша не будет выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Маск, Возняк и еще тысяча экспертов призвали остановить обучение нейросетей

Более тысячи экспертов и представителей IT-индустрии, в том числе Илон Маск и Стив Возняк, подписали открытое письмо, в котором призывают ввести мораторий на полгода на обучение ИИ-систем. Речь идет о более производительных моделях, чем недавно представленная GPT-4 от компании OpenAI. Об этом пишет 3DNews.ru.

Онищенко призвал россиян отказаться от роллов

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Бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко призвал жителей России отказаться от употребления роллов. Он подчеркнул, это это японское блюдо не соответствует культуре питания в нашей стране. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва».

«В нашей пищевой традиции никогда никаких роллов не было, но, даже не поглощая роллы, мы летали в космос, собирались на Марсе яблони высаживать, но при этом не пользовались роллами. Даже если в них нет кишечной палочки, сыроедение — это не наша культура питания», - сказал он.

Россия значительно увеличит поставки нефти в Индию

Между российской нефтяной компанией «Роснефть» и Indian Oil Company было заключено соглашение о наращивании поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Об этом проинформировала российская компания. Глава «Роснефти» Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Индию. В ходе нее и было подписано данное соглашение, говорится в сообщении. Сечину удалось встретиться с представителями государственных ведомств Индии, а также с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний страны.

Автодилеры наладили ввоз более 20 новых моделей