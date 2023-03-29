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В Дании выяснили предназначение найденного рядом с "Северными потоками" объекта

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Специалисты подняли со дна Балтийского моря подозрительный объект, обнаруженный ранее около газопровода "Северного потока 2". Об этом пишет РИА «Новости».

В Датском энергетическом агентстве пояснили, что объект не представляет опасности. Обнаруженный предмет оказался пустым морским дымовым буем.

При работах присутствовал представитель оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG.

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В Дании заявили, что найденный на "Северных потоках" объект мог находиться там давно

Напомним, что во время проведения обследования «Северных потоков» специалисты «Газпрома» обнаружили у стыка труб объект неизвестного происхождения. Эксперты предположили, что его установили злоумышленники для подрыва трубопровода.

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