Специалисты подняли со дна Балтийского моря подозрительный объект, обнаруженный ранее около газопровода "Северного потока 2". Об этом пишет РИА «Новости».

В Датском энергетическом агентстве пояснили, что объект не представляет опасности. Обнаруженный предмет оказался пустым морским дымовым буем.

При работах присутствовал представитель оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG.

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