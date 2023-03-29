В Дании выяснили предназначение найденного рядом с "Северными потоками" объекта
Специалисты подняли со дна Балтийского моря подозрительный объект, обнаруженный ранее около газопровода "Северного потока 2". Об этом пишет РИА «Новости».
В Датском энергетическом агентстве пояснили, что объект не представляет опасности. Обнаруженный предмет оказался пустым морским дымовым буем.
При работах присутствовал представитель оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG.
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Напомним, что во время проведения обследования «Северных потоков» специалисты «Газпрома» обнаружили у стыка труб объект неизвестного происхождения. Эксперты предположили, что его установили злоумышленники для подрыва трубопровода.