Президент Киргизии посетит Россию

Президент Киргизии Садыр Жапаров, вероятнее всего, посетит Россию в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации главы республики.

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Как ранее заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук на встрече с Жапаровым в Бишкеке, визит президента будет способствовать сближению двух стран.