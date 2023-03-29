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В Белоруссии попросили осудить оппозиционера Цепкало на 19 лет

В Белоруссии гособвинение попросило заочно осудить бывшего кандидата в президенты республики, оппозиционного политика Валерия Цепкало на 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал газеты «Минская правда».

В Белоруссии попросили осудить оппозиционера Цепкало на 19 лет
© Lenta.ru

Отмечается, что гособвинитель попросил приговорить находящегося за границей оппозиционера к соответствующему сроку с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, суд призвали назначить Цепкало штраф в тысячу базовых величин (более 1,1 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»).

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