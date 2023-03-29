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16 минут назад

Байден встал на колени на встрече с рабочими

Алиса Селезнёва

Президент США Джо Байден в ходе своей поездки на предприятие по производству полупроводников в Северной Каролине встал на колени для фотосессии с рабочими, а затем блуждал в поисках выхода. Видеозапись этого приводит РИА Новости.

По данным издания, мероприятие транслировал Youtube-канал The Independent. Завершив свое выступление перед рабочими, Байден решил пообщаться с ними и сфотографироваться. На кадрах, которые привело издание, американский лидер берет из рук помощника папку, кидает ее на землю и становится на колени ради совместного кадра.

При этом, когда мероприятие подошло к концу, глава Белого дома растерялся и не сразу смог найти выход, блуждая среди рабочих. После чего один из организаторов помог ему, указав верное направление.

Байден является самым пожилым президентом США в истории, ему 81 год. Он уже не раз попадал в неловкие ситуации, в том числе путался в словах, забывал имена или пытался здороваться с пустой. В частности, в свих выступлениях он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию.

Также он не смог с первого раза произнести фамилию президента России Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал «парнем с противоположной стороны», поскольку забыл его имя.

Недавно президент США оступился и упал вперед при посадке в самолет в аэропорту Варшавы, куда приехал с визитом. Затем он самостоятельно поднялся и пошел к люку. Перед тем, как зайти в лайнер, политик помахал провожающим. При этом общаться с репортерами он не посчитал нужным. В свою очередь жена Байдена Джилл назвала «смехотворной» идею о проверке когнитивных способностей президента страны.

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