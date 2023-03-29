Правозащитница Шеслер: Зеленский с помощью Артемовска шантажирует Запад

«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит о том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», — отметила Шеслер.