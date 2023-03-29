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21 минуту назад

Правозащитница Шеслер: Зеленский с помощью Артемовска шантажирует Запад

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский пытается шантажировать Запад с помощью Артемовска (украинское название — Бахмут), заявила в интервью газете «Взгляд» правозащитница Лариса Шеслер. Она подчеркнула, что основной задачей украинского лидера сегодня является выуживание денег любыми доступными способами. Ранее Зеленский в интервью Associated Press сообщил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.

Правозащитница Шеслер: Зеленский с помощью Артемовска шантажирует Запад
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит о том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», — отметила Шеслер.

Она добавила, что в целом, интервью крайне воинственное, в очередной раз подчеркивающее отказ украинской стороны от мирного урегулирования конфликта.

В мире,Лариса Шеслер,Владимир Зеленский,НАТО,ЕС,
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