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14 минут назад

Премьер Польши потребовал ограничить поставки украинского зерна

Мария Иванова

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил ограничить поставки украинского зерна, «дестабилизирующие местный рынок». Об этом сообщает TVN24.

По словам Моравецкого, во время последнего заседания Совета Европы он договорился с премьерами других стран ЕС, граничащих с Украиной, направить письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен из-за украинского зерна.

В своем письме страны потребуют от ЕК «немедленно принять действия с использованием всех доступных процедур и правил» для ограничения влияния украинского зерна на рынки соседних с Украиной государств.

В письме предложены возможные меры, включая квоты и заградительные пошлины.

«Возьмите это зерно и экспортируйте его в Африку, пожалуйста, но мы не соглашались на то, чтобы это зерно шло на польский и румынский рынки», - подчеркнул Моравецкий.

С июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставляют по земле в соседние страны.

В марте 2023-го президент РФ Владимир Путин заявил, что 45 процентов вывезенного в рамках сделки украинского зерна ушло в страны Европы, а в нуждающуюся Африку - лишь три процента.

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