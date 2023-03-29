Премьер Польши потребовал ограничить поставки украинского зерна

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий поручил ограничить поставки украинского зерна, «дестабилизирующие местный рынок». Об этом сообщает TVN24.

По словам Моравецкого, во время последнего заседания Совета Европы он договорился с премьерами других стран ЕС, граничащих с Украиной, направить письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен из-за украинского зерна.

В своем письме страны потребуют от ЕК «немедленно принять действия с использованием всех доступных процедур и правил» для ограничения влияния украинского зерна на рынки соседних с Украиной государств.

В письме предложены возможные меры, включая квоты и заградительные пошлины.

«Возьмите это зерно и экспортируйте его в Африку, пожалуйста, но мы не соглашались на то, чтобы это зерно шло на польский и румынский рынки», - подчеркнул Моравецкий.

С июля 2022 года действует зерновая сделка России и Украины, в рамках которой возобновился экспорт украинского зерна через черноморские порты. Также украинское зерно доставляют по земле в соседние страны.