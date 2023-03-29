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45 минут назад

Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине в случае переизбрания

Алиса Селезнёва

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания разрешить конфликт на Украине еще до того, как пройдет его инаугурация. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине в случае переизбрания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом политик отметил, что урегулировать конфликт может только человек, находящийся во главе США. Таким образом, если бы он был назначен посланником, то ничего бы не вышло.

«Если я выиграю (выборы), до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%», - заметил Трамп.

Ранее Трамп, который намерен принять участие в выборах президента США в 2024 году, заявлял о том, что нынешняя политика администрации действующего лидера Джо Байдена грозит миру третьей мировой войной. При этом, по мнению Трампа, он мог бы разрешить конфликт путем переговоров с участием глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Вместе с тем Трамп подчеркивал, что до выборов президента США еще полтора года и он не знает, что «может произойти за это время», так как Украину «уничтожают».

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