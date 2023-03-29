Трамп пообещал разрешить конфликт на Украине в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал в случае своего переизбрания разрешить конфликт на Украине еще до того, как пройдет его инаугурация. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

При этом политик отметил, что урегулировать конфликт может только человек, находящийся во главе США. Таким образом, если бы он был назначен посланником, то ничего бы не вышло.

«Если я выиграю (выборы), до того, как я займу пост, я урегулирую эту войну, уверен в этом на 100%», - заметил Трамп.

Ранее Трамп, который намерен принять участие в выборах президента США в 2024 году, заявлял о том, что нынешняя политика администрации действующего лидера Джо Байдена грозит миру третьей мировой войной. При этом, по мнению Трампа, он мог бы разрешить конфликт путем переговоров с участием глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.