Граждане Финляндии опасаются, что после вступления в Североатлантический альянс страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США будут эксплуатировать ее для отстаивания своих интересов против России. Об этом 28 марта сообщил глава правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиш. Он рассказал, что финны попросили его не способствовать вступлению страны в блок и выразили недовольство тем, что по данному вопросу не проводился референдум.