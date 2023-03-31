Венгрия назвала три причины своих сомнений по поводу приема Швеции в НАТО

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34 минуты назад

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО

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Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала в ночь на пятницу, 31 марта, протокол о членстве Финляндии в Североатлантический альянс. Это следует из трансляции заседания.

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— За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО — 276 голосов, предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан, — сообщил результаты голосования вице-спикер парламента Хайдар Акар, передает РИА Новости.

Граждане Финляндии опасаются, что после вступления в Североатлантический альянс страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США будут эксплуатировать ее для отстаивания своих интересов против России. Об этом 28 марта сообщил глава правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиш. Он рассказал, что финны попросили его не способствовать вступлению страны в блок и выразили недовольство тем, что по данному вопросу не проводился референдум.

27 марта парламент Венгрии одобрил заявку Финляндии на вступление в НАТО.

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