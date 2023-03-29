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22 минуты назад

Венгрия назвала три причины отказа Швеции по присоединению к НАТО

Lenta.ru

Советник правительства Венгрии Золтан Ковач назвал несколько причин, по которым страна отказала Швеции в заявке по присоединению к НАТО: это подрыв отношений, «трон превосходства» и недостаток уважения. Об этом он заявил в статье, опубликованной на сайте правительства.

Венгрия назвала три причины отказа Швеции в членстве в НАТО
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Ковач объяснил: во-первых, правительство Швеции «не раз стремилось нанести удар по Венгрии», например, когда шведский премьер Ульф Кристерссон призывал оказывать давление на Будапешт и поддерживать местную оппозицию в 2021 году. Во-вторых, Ковач считает, что под Швецией «рушится трон морального превосходства». Он связал это с акциями, прошедшими в январе этого года, когда активисты сожгли Коран перед турецким посольством.

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Наконец, советник напомнил, что Будапешт не против расширения НАТО, однако венгерской стороне не удалось сгладить острые углы в отношениях и добиться уважения. В этой связи Ковач сослался на статью газеты Politico, которая описывала визит венгерской делегации в Стокгольм в начале марта этого года. Издание со ссылкой указывает, что шведские власти расценили визит делегации Венгрии в качестве «тактики шантажа», а возможное согласие на условие Венгрии сравнили с «выкупом».

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