Венгрия назвала три причины отказа Швеции в членстве в НАТО

Советник правительства Венгрии Золтан Ковач назвал несколько причин, по которым страна отказала Швеции в заявке по присоединению к НАТО: это подрыв отношений, «трон превосходства» и недостаток уважения. Об этом он заявил в статье, опубликованной на сайте правительства.

Ковач объяснил: во-первых, правительство Швеции «не раз стремилось нанести удар по Венгрии», например, когда шведский премьер Ульф Кристерссон призывал оказывать давление на Будапешт и поддерживать местную оппозицию в 2021 году. Во-вторых, Ковач считает, что под Швецией «рушится трон морального превосходства». Он связал это с акциями, прошедшими в январе этого года, когда активисты сожгли Коран перед турецким посольством.