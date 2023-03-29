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В Иране высказались о визите Лаврова

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил надежду на скорый визит лавы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тегеран. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

В Иране высказались о визите Лаврова
© globallookpress.com

По словам главы иранского МИД, в столице исламской республики запланировано подписание о сотрудничества России и Ирана.

«Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем смогу принять своего коллегу в Тегеране, и мы сможем там этот финализированный документ подписать», — сказал Абдоллахиян.

Также на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страны Запада усложняют ситуацию на Украине, продолжая поставлять Киеву вооружения. Он подчеркнул, что иранская сторона всегда выступала за политическое урегулирование украинского конфликта.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия помогает Ирану получить передовые технологии цифрового наблюдения, тем самым страны усиливают военное сотрудничество в киберсфере. Такая возможность появилась после того, как Тегеран продал Москве беспилотники, передает издание. Утверждается, что Россия, вероятно, уже поделилась с Ираном более продвинутым программным обеспечением, которое «позволяет взламывать телефоны и данные диссидентов».

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