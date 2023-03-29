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6 минут назад

В Киеве предложили переименовать станцию метро «Минская»

Lenta.ru

Жители Киева предложили переименовать станцию столичного метро «Минская» в «Варшавскую». Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета.

В Киеве предложили переименовать станцию метро «Минская»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Вам не кажется, что неправильно прятаться от ракет на станции метро, названной в честь столицы страны, которая запускает в нас эти самые ракеты? Это принижает честь и достоинство украинцев», — говорится в тексте петиции.

Также авторы предложения считают, что переименование станции в «Варшавскую» станет наименьшей из возможных благодарностей польскому народу «за поддержу украинцев в непростое время».

Ранее в столице Украины переименовали проспект Юрия Гагарина и назвали его в честь первого космонавта Украины Леонида Каденюка. В пресс-службе Киевсовета указали, что решение приняли «в целях деколонизации столичной топонимики».

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