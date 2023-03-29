В Зимбабве заявили, что не поддерживают санкции против России

Председатель Сената Зимбабве Мейбл Чиномона заявила, что страна не поддерживает односторонние санкции в отношении РФ. Заявление прозвучало в ходе ее выступления на пленарном заседании Совета Федерации в Москве, передает РИА Новости.
«Наш президент доктор Мнангагва призвал решать конфликт в соответствии с уставом ООН о мирном урегулировании конфликтов. Зимбабве является убежденным сторонником устава ООН, всех его принципов и целей, в том числе мирного урегулирования споров, и не поддерживает одностороннее введение санкций против России или какого-либо другого члена ООН», — заявила Мейбл Чиномона.
Она добавила, что Запад после окончания холодной войны постоянное пытался «подорвать мирное существование России». По ее словам, именно такое отношение и привело к конфликту на Украине.
«Работа ведется через расчетливые, решительные действия по расширению западного альянса до самых дверей РФ. В результате и произошел существующий конфликт», — отметила председатель Сената Зимбабве.