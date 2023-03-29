В Зимбабве заявили, что не поддерживают санкции против России

«Наш президент доктор Мнангагва призвал решать конфликт в соответствии с уставом ООН о мирном урегулировании конфликтов. Зимбабве является убежденным сторонником устава ООН, всех его принципов и целей, в том числе мирного урегулирования споров, и не поддерживает одностороннее введение санкций против России или какого-либо другого члена ООН», — заявила Мейбл Чиномона.