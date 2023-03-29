В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
37 минут назад

Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Никита Бородкин

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерального директора сопровождает руководство станции и ответственный технический персонал. Как отмечает агентство, в городе сохраняется спокойная обстановка.

Отметим, что это уже второй визит Гросси на ЗАЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянное присутствие наблюдателей на станции. Как отмечали в МАГАТЭ, глава организации хочет лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью и подчеркнуть необходимости защиты объекта.

Напомним, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в марте 2022 года. Как отмечали в МИД РФ, этот шаг оправдан и необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

Гросси проехал через российский КПП у Васильевки в Запорожской области

Украинские войска предпринимали безуспешные попытки захватить территорию станции и регулярно обстреливали объект. Под огонь попадала как сама станция, так и прилегающий к ней город Энергодар. Как подчеркивал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, Киев стремится таким образом создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий