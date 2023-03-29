Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерального директора сопровождает руководство станции и ответственный технический персонал. Как отмечает агентство, в городе сохраняется спокойная обстановка.

Отметим, что это уже второй визит Гросси на ЗАЭС и первый с 1 сентября прошлого года, когда было согласовано постоянное присутствие наблюдателей на станции. Как отмечали в МАГАТЭ, глава организации хочет лично оценить ситуацию с ядерной безопасностью и подчеркнуть необходимости защиты объекта.

Напомним, что Запорожская АЭС перешла под контроль российских военных в марте 2022 года. Как отмечали в МИД РФ, этот шаг оправдан и необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.