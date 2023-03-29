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44 минуты назад

В Зимбабве отказались поддержать санкции против России

Никита Бородкин

Зимбабве не поддерживает санкции против России и призывает решить конфликт на Украине в соответствии с уставом ООН. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила председатель сената парламента республики Мейбл Чиномона на пленарном заседании.

В Зимбабве отказались поддержать санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что с момента окончания холодной войны страны Запада регулярно пытались подорвать мирное существование России как суверенного государства, расширяя свой альянс до «самых дверей РФ».

«В результате и произошел существующий конфликт. Реакция Запада была вполне ожидаемой, они изо всех сил пытались очернить РФ, в том числе ввели односторонние санкции в отношении России», — подчеркнула Чиномона.

Политик напомнила, что Зимбабве также является жертвой санкций и понимает, что введение ограничений не способствует решению конфликта на Украине. Она отметила, что президент республики Эммерсон Мнангагва призвал решать конфликт в соответствии с уставом ООН о мирном урегулировании, поскольку страна является убежденным сторонником правил всемирной организации.

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