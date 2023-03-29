Обзор иноСМИ: подготовка США к конфликту в космосе и новый военный союз в Скандинавии

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«Пентагон готовится к космической войне»

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Пентагон готовится к будущему конфликту в космосе, так как Китай и Россия развертывают ракеты и лазеры, способные вывести из строя спутники и нарушить военную и гражданскую связь, пишет The Wall Street Journal.

Белый дом предложил увеличить бюджет Космических сил США до рекордных 30 миллиардов долларов. Благодаря этому штат сил планируют расширить до 16 тысяч человек. Также деньги пойдут на специальные тренажеры и оборудование для подготовки военных к боям в космосе.

Когда арестуют Трампа

Больше недели назад экс-президент США Дональд Трамп ошибочно предсказал, что его арестуют 21 марта по делу о финансовых махинациях. Окружная прокуратура Нью-Йорка пока не предприняла никаких действий в отношении Трампа и не планирует их на этой неделе, сообщили CNN два источника в суде, знакомые с ходом разбирательства.

По их словам, на следующей неделе прокуратура может попросить Большое жюри Нью-Йорка провести голосование по вопросу предъявления обвинений Трампу. При этом прокуратура не ограничена жесткими сроками - Большое жюри заседает до июня. Если Трампу предъявят обвинение, это станет историческим событием: ни действующим, ни бывшим президентам США никогда не предъявляли обвинений в совершении уголовного преступления. Детали обвинения, скорее всего, останутся засекреченными, подчеркивает CNN.

«Скандинавы формируют новый военный союз»

Швеция и Финляндия, решившие вступить в НАТО после десятилетий нейтралитета, столкнулись с «красным светом» со стороны Турции. Позже Анкара решила отменить свое вето для Хельсинки, но перспективы по НАТО для Стокгольма все еще остаются туманными из-за акций с сожжением Корана.

В итоге скандинавы решили не ждать милости Турции - они формируют новый военный блок для противодействия возможной российской угрозе, пишет Milliyet. Командующие ВВС Норвегии, Финляндии, Швеции и Дании подписали заявление о планах создать единую скандинавскую ПВО. На церемонии подписания, состоявшейся на авиабазе Рамштайн в Германии, также присутствовал командующий ВВС НАТО, генерал Джеймс Хекер. По оценкам СМИ, вместе Швеция, Финляндия, Дания и Норвегия имеют около 250 боевых самолетов, это сопоставимо с ВВС таких стран, как Англия или Франция.

«Москва по-прежнему в силах манипулировать газом»

Польский эксперт по энергетической политике Агата Лоскот-Страхота заявила порталу Pravda, что поставки российского газа в ЕС в 2023 году будут значительно ниже, чем в 2022-м. Можно ожидать, что следующая зима будет трудной для ЕС: российского газа станет еще меньше, доступность незаконтрактованных объемов топлива во всем мире будет ограничена, а спрос на газ в Азии может вырасти.

По словам эксперта, у ЕС до сих пор нет единой политики в отношении российского газа. Сокращение российского импорта, которое наблюдается с 2022 года, почти полностью связано с решениями Москвы, подчеркнула она. ЕС не вводил никаких санкций против российского газа и можно лишь предполагать, какой будет ситуация с газом в ЕС в 2023-м, так как она во многом зависит от решений Москвы, отметила Лоскот-Страхота. По ее мнению, ЕС по-прежнему уязвим для манипуляций с поставками газа со стороны России. К примеру, Москва может пообещать увеличить поставки в некоторые страны ЕС при определенных условиях. Это способно разрушить единство союза в вопросе поддержки Украины.

СМИ: Испания передаст Киеву первые танки Leopard после Пасхи

Испания отправит первые шесть танков Leopard на Украину после Пасхи, которая отмечается католиками 9 апреля. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно газете El Pais от источников в испанском правительстве.

На данный момент все шесть танков Leopard A4 прошли ремонт и участвуют в учениях по стрельбе на полигоне на юге Испании. После получения боевой аттестации их морем переправят в Польшу, откуда наконец передадут Киеву.

По информации газеты, в скором времени на ремонтный завод в Севилье должны доставить еще четыре танка. Их состояние хуже, чем первой партии, из-за чего на их ремонт уйдет больше времени, а сам он будет дороже. Отмечается, что на починку каждого Leopard Мадрид потратил по 684 тысячи евро.