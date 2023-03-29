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50 минут назад

МИД Швеции вызовет посла РФ из-за статьи о вступлении страны в НАТО

Газета.Ruиещё 5

МИД Швеции вызовет российского посла из-за публикации статьи о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

МИД Швеции вызовет посла РФ из-за статьи о вступлении страны в НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации агентства, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем отметил, что российского посла вызовут в дипломатическое ведомство, чтобы «четко осудить эту прозрачную попытку воздействия».

Российское диппредставительство России в Швеции во вторник опубликовало статью, в которой отметило, что Швецию начали втягивать в НАТО задолго до начала специальной военной операции на Украине.

Ранее RT сообщал, что представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что страна не закрывала двери в НАТО для Швеции. По его словам, процесс вступления Швеции в североатлантический альянс зависит полностью от шагов Стокгольма.

До этого парламент Венгрии отложил ратификацию членства Швеции в НАТО на неопределенный срок.

В мире,Тобиас Билльстрем,Ибрагим Калын,НАТО,
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